9 Мая по всей Беларуси ярко проходят праздничные массовые гуляния

В эти праздничные дни белорусы с улыбкой, прекрасным настроением рядом с самыми близкими встречают 9 Мая.

По всей стране по традиции очень ярко проходят праздничные массовые гуляния.

И прямо сейчас на связи Андрей Козлов.

Мне особенно приятно и важно, что я, будучи когда-то мальчишкой в Витебске, с восхищением смотрел на ветеранов во время парада вблизи ратуши, а вот прямо сейчас могу поздравить и вас, коллеги в студии, и вас, наши дорогие телезрители, и особенно дорогие ветераны, с большим праздником - Днем Великой Победы. И призываю всех, кто нас сейчас смотрит, будьте счастливы и цените, что у вас есть. А далее о том, как гуляет столица в такой день.

Скажу так: с инспекцией мы сегодня утром отправились по различным праздничным точкам Минска, нашим прекрасным парковым магистралям и местам отдыха, которые только открывали свои двери для всех горожан и гостей столицы. Это уже наша национальная особенность - именно праздник Победы встречать уже утром и весь день провести под открытым и мирным небом в кругу самых-самых близких.

Программа гуляний по столице была заявлена объемной и в каждом районе. Это более 150 мероприятий, в том числе те, которые начались в первых числах мая и продолжаются до сих пор. Основная идея городских мероприятий сегодняшнего дня - Год исторической памяти, единство всей страны, единение разных поколений белорусов и преклонение перед подвигом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Пространство вдоль проспекта Победителей, а здесь масса мест для отдыха горожан, будет разделено на тематические зоны. Первая - это Дворец спорта, здесь уже несколько дней работает праздничная ярмарка. А несколько минут назад началась концертная программа "Мы помним, мы гордимся". Идем по проспекту далее: от Дворца спорта до архитектурно-скульптурного комплекса "Минск - город-герой" организован квест "Школа молодого бойца", партизанская стоянка, площадка "Солдатский привал", фронтовые концерты и культурно-патриотический марафон "Смотри и помни". Третья зона разместится у главного входа музейно-паркового комплекса "Победа". Вдоль проспекта Машерова до пересечения с проспектом Победителей будет действовать военная выставка Министерства обороны. Здесь же большие выступления творческих коллективов. Отмечу, что в каждом административном районе города будут работать свои площадки.