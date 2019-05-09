Мыпомним, какой ценой досталась Великая Победа. Каждый третий белорус не вернулся с войны. Короткое: "ушел на фронт", оставленное в записке родным, или скупые рассказы о фронтовых буднях, навсегда проросли в нас, потомках героев, мощными всходами генетической памяти. Этот жестокий урок в истории человечества никогда не должен повториться. Говорят, времена не выбирают. Им - нашим дедам и прадедам - суждено было пронести на своих плечах нечеловеческое бремя, но они выстояли. Выстояли, чтобы мы могли жить и радоваться мирному небу. Сегодня, как и каждый год 9 Мая, центром праздничных торжеств стала площадь Победы в Минске. У Вечного огня прошла церемония возложения венков и цветов к монументу Победы. По традиции участие в торжествах вместе с сыновьями принял Президент. "Чтобы сохранить память, нам надо самим не забыть и научить этому своих детей", - подчеркнул Александр Лукашенко. -"Мы - наследники тех, кто умел побеждать".

Александр Лукашенко: Мы - наследники тех, кто умел побеждать



Самая главная Великая Победа в истории советского и белорусского народа, о которой мы просто не имеем права забыть, и наследие, которогоне имеем права предать. По нашей, уже национальной и суверенной традиции, торжество жизни над смертью Беларусь отмечает масштабным государственным, общественным, семейным и личным для каждого марафоном. Две главные вехи торжеств в нем: это сегодня - 9 Мая - и в День освобождения Беларуси - 3 июля. Также по суверенной традиции две даты связывает всенародная акция, устремленная в будущее через внуков, правнуков, а сегодня уже и праправнуков солдат Победы - наша акция "Беларусь помнит!".





Белорусская память и традиция отмечать всенародно праздник со слезами на глазах не прерывалась. Даже в лихие 90-ые, когда многие соседи, постсоветские и суверенные, стеснялись парадов, торжеств и даже орденов на ветеранских кителях, Беларусь помнила. Помнила, на чем стоит реальная свобода и реальный суверенитет. Отсюда - трепетное отношение к солдатам Победы, монументам павшим и музеям - от главного в столице до школьных уголков и братских могил по всей стране. Отсюда День Независимости - 3 июля и почтение к непереписанной истории от монументальной академической до семейной в альбомах и наградах, которые так трепетно хранят и передают из поколения в поколение. У нас все меньше живых свидетелей - и тем ценнее их и наша память.

Сама акция "Беларусь помнит" родом из 90-ых, и ее авторы - сами солдаты Победы.

Это ветераны попросили Президента взять на традиционное шествие портреты своих однополчан - тех, что легли за Победу в 40-ые, и тех, кто не дотянул считанные дни до своего главного праздника, кто хотел еще раз пройти главным проспектом страны к Вечному огню. Разве можно было забыть или отказать?





С двух торжественных фанфар - "Слушайте все" и "Радзіма мая дарагая" - стартует официальная часть торжества

11:00. С двух торжественных фанфар - "Слушайте все" и "Радзіма мая дарагая" - стартует официальная часть торжества. На площади Победы - Президент Беларуси и уже по традиции три его сына. Память о войне пронизывает все поколения, и так в каждой белорусской семье (видео).



Вслед за венком от Главы государства к подножию обелиска ложатся венки от всех ветвей власти - министров, депутатов и судей.

Венки от ветеранов и силовиков - тех, кто сегодня продолжает ратный труд солдат Победы, оберегая наследие и страну от новых агрессий (видео).



Следуя той же традиции - венки от местной власти и крупнейших общественных организаций, дипломатов и ключевых церквей. Как 74 года назад, так и сегодня, неважно, на каком языке ты говоришь, веришь в Бога или коммунизм - главное, что и тогда, и сегодня общество на одной стороне - против смерти и варварства нацизма.





ЦенаПобеды для Беларуси - каждый третий

Проект "Во славу общей Победы" свяжет 75-й мирный год для Беларуси с 75-й годовщиной Великой Победы для всего мира

Как сохранить священную память о Победе и победителях, как укрепить связь поколений на фундаменте патриотизма. Глава государства говорит об акциях, устремленных в будущее. Проект "Во славу общей Победы" свяжет 75-й мирный год для Беларуси с 75-й годовщиной Великой Победы для всего мира (видео).

Проникновенная композиция "Поклонимся великим тем годам ..."

Далее на площади Победы - скромная, но проникновенная композиция "Поклонимся великим тем годам ...". Без лишнего пафоса и помпезности, но искренне - так, что у взрослых мужчин перехватывало дыхание и выступали слезы. На последних аккордах в небо устремляются белые голуби - символы возрождения жизни и 4000 воздушных шаров в цветах государственного флага и заветом для будущих поколений - Беларусь помнит (видео).



На этом финал официальной части торжества и старт еще одной традиции - искреннего общения Президента с ветеранами. Годы и испытания лежат на их плечах, но главный приказ от главнокомандующего - жить и стойко нести правду о войне, фронтовики исполняют с честью и мужеством (видео).







Президент подписывает альбом "Родные лица Победы"

Короткий, но важный эпизод на площади - Президент подписывает альбом "Родные лица Победы", поддерживая тем самым одну из самых молодых инициатив молодежи. Совместить героику прошлого и энергию настоящего (видео).



Это элемент из марафона "Беларусь Помнит". Альбом придумали дети. Первые герои в нем - их прадеды. Каждая страница - как мост через 7 десятилетий, через поколения. Солдаты Победы и их правнуки - молодые таланты современной Беларуси. Победители олимпиад и творческих конкурсов, передовики молодежных строек и студотрядов, стипендиаты фондов поддержки одаренной молодежи и активисты волонтерских и патриотических движений.



Пока в альбоме лишь пара заполненных страниц. Но до Дня Независимости история в лицах и судьбах объездит всю страну, чтобы 3 июля занять достойное место в музее Великой Отечественной войны. Как дар и как новая миссия нового поколения.

Президентпообщался с зарубежными дипломатами, аккредитованными в Беларуси