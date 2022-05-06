9 Мая в 17:55 все радиоканалы Белтелерадиокомпании почтят светлую память павших в борьбе против фашизма минутой молчания

9 Мая к празднику Великой Победы Белорусское радио проведет масштабную патриотическую эфирную акцию "День Победы" и серию прямых трансляций памятных мероприятий в Минске и других городах страны. В 17:55 все радиоканалы Белтелерадиокомпании почтят светлую память павших в борьбе против фашизма минутой молчания.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио в течение дня будут звучать репортажи с мест проведения праздничных мероприятий по всей стране. Запланирована прямая трансляция торжественных мероприятий в городе-герое Минске, приуроченных к 77-й годовщине Победы: шествия поколений и возложения цветов и венков к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит!".

Проект"Героі Перамогі"

В течение эфирного дня в специальном документально-историческом проекте "Героі Перамогі" оживут голоса героев Великой Отечественной войны: Леонида Беды, Елены Мазаник и Марии Осиповой, Марата Гурло, Василия Мичурина и других. А в специальных выпусках рубрики "Радыётэка" прозвучат жизненные истории участников войны о том, где их застала новость о Победе. Оба проекта подготовлены на основе уникальных записей из фондов Белорусского радио. Web-версии этих передач будут доступны и на сайте Первого национального канала.





Также в эфире продолжается декада памяти к 77-й годовщине Победы -в проекте "Тэатр Беларускага радыё" звучат аудиопостановки по военным произведениям белорусских классиков. Так, 6-8 мая прозвучит радиоспектакль "Млечный Путь" по одноименному роману Кузьмы Чорного. А 9-11 мая -радиопостановка "Волчья стая" по повести народного писателя Беларуси Василя Быкова.

Музыкальное наполнение эфира в праздничный день составят исключительно произведения военных лет, в том числе в исполнении заслуженного коллектива Республики Беларусь Академического хора и симфонического оркестра Белтелерадиокомпании, записанные специально к великому празднику.

Сетку вещания канала "Культура" в эти дни составит ряд публицистических, музыкальных и литературно-художественных передач, посвященных Дню Победы

В передаче "Літаратурная анталогія" озвучиваются страницы повести "Уйти и не вернуться", а в программе "Радыётэатр плюс" в предпраздничные выходные, 7-8 мая, прозвучит спектакль "Карьер".

В воскресенье, 8 мая, в эфире "Музычнага радыётэатра" слушателей ждет опера Виталия Губаренко "Альпийская баллада", а также музыка к балету Владимира Кондрусевича "Крылья памяти", посвященному матери, потерявшей сыновей в годы Великой Отечественной войны.

С книжными новинками отечественных издательств к 9 Мая познакомит субботняя программа "Кнігарня"

Воскресная передача "Натхнёныя музыкай" предлагает фондовые воспоминания солиста белорусской оперы, заслуженного артиста Михаила Дружины.

Непосредственно в праздничный день, 9 Мая, поклонники канала услышат вокально-симфоническую поэму "Военные письма" Валерия Гаврилина, произведения "Вечно живые" Генриха Вагнера и "Партизанская быль" Владимира Оловникова, фрагменты балета Евгения Глебова "Альпийская баллада", песни Матвея Блантера и Леонида Захлевного, другие известные военные мелодии и музыкальные посвящения подвигу советского народа.

О белорусских писателях, которые отражали тему войны в своих произведениях, пойдет речь в публицистической передаче "Дыялогі пра культуру". В программе "Дасціпныя. Нястомныя. Кемлівыя" состоится встреча со скульптором, одним из авторов проекта мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Анатолием Артимовичем, прозвучит художественно-документальная поэма "Огненная баллада" Миколы Чернявского, состоится виртуальная поездка по Музею истории Великой Отечественной войны.

Кульминацией праздничного дня станет трансляция концерта Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь, симфонического оркестра Белтелерадиокомпании и образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь, который состоялся 5 мая на сцене Белгосфилармонии. В программе "Канцэртная зала" прозвучит Симфония № 7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича.

В эфире радиостанции "Сталіца" прозвучат информационные выпуски с материалами о праздновании Дня Победы по всей стране

В течение дня в эфир выйдут специальные выпуски передач, в которых ведущие расскажут о мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Программа "Лінія лёсу" будет посвящена национальному герою белорусского народа партизанскому командиру Батьке Минаю.

В тематических рубриках под названием "Аднойчы ў гісторыі" слушатели познакомятся с важными фактами из истории Великой Победы. Завершит праздничный вечер музыкальная программа "Рэтра-калекцыя", в которой прозвучат песни военных лет.





Накануне Дня Победы в эфире "Радиус FM" выходит авторский проект Ольги Венской "Наследники Победы". В рамках передачи школьники со всей Беларуси проводят виртуальные экскурсии по музеям Великой Отечественной войны. Все выпуски программы выйдут в эфир в течение дня 9 Мая, также они будут доступны на сайте радиостанции для скачивания в виде подкаста.

В День Победы весь эфир"Радиус FM"будет тематическим

С 7:00 и до 21:00 радиостанция полностью меняет музыкальный формат. В эфире будут звучать только песни военных лет и композиции патриотической тематики.

Общее название тематического эфира 9 Мая - "Великая Победа. Великий день!" С 10:00 до 14:00 Ольга Венская расскажет истории белорусов о том, как Победа пришла в их дома и подарила счастье жить под мирным небом. А также поделится историями создания хитов Великой Победы.

Выпуски новостей будут посвящены празднованию Дня Победы в столице и регионах. Авторские программы также будут тематическими: "Кинолюкс" предложит подборки фильмов о Победе, "Следуй за мной" расскажет о памятных местах в Беларуси, связанных с Победой в Великой Отечественной войне.

В эфире утреннего шоу и шоу выходного дня 7 и 8 мая можно будет получить в подарок билеты в Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" на военно-историческую реконструкцию, посвященную Дню Победы. Также билеты будут разыграны в социальных сетях "Радиус FM".

Международное радио "Беларусь" расскажет своим зарубежным слушателям на всех девяти языках вещания о том, как празднует День Победы Беларусь

Участниками тематических передач станут руководители белорусских дипломатических представительств за рубежом, а также представители различных национальностей, проживающих в нашей стране.

Проект "Прыярытэты партнёрства" будет посвящен программам Союзного государства Беларуси и России по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны.

Патриотическая эфирная акция "День Победы" также пройдет в эфире региональных радиостанций Белтелерадиокомпании "Радио Брест", "Город FM", "Радио Витебск", "Радио Гомель", "Гомель+", "Радио Гродно", "Радио Могилев" во всех областях страны.



