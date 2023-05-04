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9 Мая в Минске запланировано более 200 мероприятий

Беларусь готовится отметить День Победы. 9 Мая город-герой Минск и все регионы страны окунутся в атмосферу победного мая 45-го. Всего в столице запланировано более 200 мероприятий.

Старт даст шествие поколений и возложение цветов к монументу Победы. Колонна будет двигаться по проспекту Независимости к площади Победы. В шествии смогут участвовать все желающие. Пропуск граждан организуют через контрольно-пропускные пункты. А главная площадка празднований будет развернута около Дворца спорта.

Вечером после гала-концерта в 23:00 в шести точках города Минска будет праздничный салют. Традиционно в День Победы спасатели и милиция будут работать в усиленном режиме. На всех крупных праздничных площадках будут дежурить бригады скорой помощи.

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