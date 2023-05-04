9 Мая в Минске запланировано более 200 мероприятий

Беларусь готовится отметить День Победы. 9 Мая город-герой Минск и все регионы страны окунутся в атмосферу победного мая 45-го. Всего в столице запланировано более 200 мероприятий.

Старт даст шествие поколений и возложение цветов к монументу Победы. Колонна будет двигаться по проспекту Независимости к площади Победы. В шествии смогут участвовать все желающие. Пропуск граждан организуют через контрольно-пропускные пункты. А главная площадка празднований будет развернута около Дворца спорта.

