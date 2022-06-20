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9 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в этом году

9 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в этом году. Из них 1 миллион 400 тысяч тонн приходится на Брестскую область. О подготовке зерноуборочной техники к полевым работам шла речь на республиканском семинаре в Жабинковском районе. Представители профильных ведомств, аграрии и производители сельхозтехники на примере одного из передовых хозяйств региона знакомились с готовностью машинопарка к уборочным работам.

Мы недавно завершили сев яровых культур. В настоящее время ведется заготовка кормов. Следующий этап - уборка зерновых культур. Задача сегодня стоит подготовить полностью зерноуборочный парк комбайнов до 1 июля.
Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси
У нас насчитывается 6 зерноуборочных комбайнов. Они практически готовы. Мы всегда готовимся заранее, потому что у нас есть озимый ячмень, и выход в поле начинается уже в начале июля. В прошлом году мы намолотили 7 771 тонну, в этом году урожай будет намного больше.
Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский"

На совещании также обсудили вопросы поставки запасных частей для ремонта техники и безопасность при работе в полях.

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