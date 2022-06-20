9 млн тонн зерна планируют собрать в Беларуси в этом году

У нас насчитывается 6 зерноуборочных комбайнов. Они практически готовы. Мы всегда готовимся заранее, потому что у нас есть озимый ячмень, и выход в поле начинается уже в начале июля. В прошлом году мы намолотили 7 771 тонну, в этом году урожай будет намного больше.

Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский"