9 населенных пунктов Беларуси награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

Одним из символов Беларуси стала стойкость ее граждан. Не "памяркоўнасць", а именно стойкость, с которой белорусы в годы войны защищали Родину. Партизанские отряды громили эшелоны фашистов, подпольщики совершали масштабные диверсии, а местные жители помогали продуктами, медикаментами, перевязочным материалом.

В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков Президент подписал указ о награждении вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". 9 населенных пунктов внесли колоссальный вклад в общую Победу и накануне получили вымпелы.

О героических подвигах белорусского народа и внимании к теме мира на уровне государства репортаж Елизаветы Синяк.

Май 1944-го. Деревушка Хоромицкие. Десятки фашистов и Марат Казей - бесстрашный, юный мальчишка из Станьково Дзержинского района. Он держал оборону до последнего, а когда немцы окружили и у парня закончились боеприпасы, взорвал единственную гранату. Это был его последний бой.

Марат был настолько отважный партизан, что командир отряда подарил ему коня, который назывался Орлик. Не каждый взрослый партизан, не каждый юноша мог пойти туда, куда шел Марат Казей. Галина Вашкевич, директор Дзержинского историко-краеведческого музея

Более 4 тысяч уроженцев Дзержинского района воевали в рядах Красной армии, партизанских бригадах, отрядах, подполье. Геннадий Будай, Иван Жуковец, Павел Хмелевский - организаторы антифашистского комитета в 1941-м. Старались сделать так, чтобы в каждую немецкую структуру проник их человек. Это и стало причиной арестов в сентябре 1942-го. В тюрьму попала и Нина Котешова, которая была связной в комитете. Ее замучили фашисты, и женщина умерла в тюрьме вместе с ребенком, которого носила под сердцем.

В партизанской бригаде им. Сталина воевали два партизана - брат и сестра Семен и Вера Быстрымовичи. Их мама тоже не осталась в стороне. Она пекла хлеб и через своих детей передавала в партизанские отряды. Также снабжала партизан перевязочным материалом. Бинтов не было, было домотканое полотно. По соседству жил полицай. Когда он пришел что-то попросить и увидел эти бинты, женщину схватили и бросили в Дзержинске в тюрьму. Ее допрашивали, били, обливали холодной водой и опять били. Она умерла от побоев, но никого не выдала. Галина Вашкевич, директор Дзержинского историко-краеведческого музея

На территории Дзержинского района было уничтожено 23 тысячи человек. Сожжено 88 деревень. Пять из них повторили судьбу Хатыни.

"Первые месяцы самые тяжелые, самые страшные. Клинок одного из воинов 32-й кавалерийской дивизии - наиболее ценный экспонат, относящийся к началу войны", - рассказала Мария Саканцева, старший научный сотрудник Осиповичского районного историко-краеведческого музея.

Именно бойцы дивизии одними из первых в начале войны приняли бой под Осиповичами. Оккупировавшие район фашисты считали, что теперь здесь их тыл - и просчитались.

Группа из семи отрядов насчитывала почти 2 тысячи человек. Если быть точным - 1854. Но это очень условно, потому что и диверсионные части были. Т.е. это была такая отдельная сила, такой второй фронт, можно сказать, только в тылу. Происходили постоянные диверсии - то в одном месте района, то в другом. Т.е. не было, наверное, такого дня, чтобы было спокойно оккупационным властям. Мария Саканцева, старший научный сотрудник Осиповичского районного историко-краеведческого музея

19 Героев Советского Союза, четверо из них - уроженцы Осиповичского края - их имена навечно выбиты на гранитных монументах. В том числе ефрейтора Михаила Абросимова. В составе 297-го артиллерийского полка зенитками он прикрывал небо, когда полторы тысячи гитлеровцев вырвались из окружения.

Так получилось, что прорывающаяся группировка из Бобруйского котла вышла как раз на эти батареи. Бой был жестоким. Когда были выбиты все офицеры, Михаил поднялся и повел в атаку всех, кто уцелел. Андрей Торбин, руководитель Осиповичского районного военно-патриотического клуба "Штык"

Именем героя Михаила Абросимова назван пионерский отряд 2-й Осиповичской школы. Здесь растят патриотов, проводят уроки мужества и чтят память всех, кто отдал жизнь за освобождение страны. Только в Осиповичском районе это свыше 11 тысяч воинов, подпольщиков и мирных жителей.

Залитая кровью миллионов людей, разграбленная и полуразрушенная, наша страна не сдавалась. Именно это легло и в основу Указа Президента №44 в преддверии 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В 2024-м вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны" награждены 9 населенных пунктов. Кроме Осиповичей и Дзержинска, достойным примером боевого и трудового подвига стали Барановичи, Дятлово, Калинковичи, Любань, Чаусы, а также городские поселки Оболь и Освея. Это тот случай, когда награда нашла своих героев.

Главным критерием в исторической справке стала самоотверженная борьба всего белорусского народа.

Как население встречало врага, как помогало Красной армии, как происходила самоотверженная оборона, наступательная операция, как население поддерживало, как жители тех или иных пунктов принимали участие в партизанском, подпольном движении, сколько человек были награждены медалями и орденами, стали Героями Советского Союза. Учитывалась, конечно, современная работа по сохранению исторической памяти в населенных пунктах. Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси