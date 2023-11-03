9 ведущих вузов Беларуси и 12 представителей: в Минске выбрали "Студента года"

Еще год назад я здесь была в качестве зрителя и подумала: хорошо бы было поучаствовать. И так сложилось, что я целый год работала, трудилась, я активистка своего университета, и мне предложили представить наш вуз. Конечно, я сразу согласилась, и теперь я здесь.

Ольга Шкадинская, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка