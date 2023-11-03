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9 ведущих вузов Беларуси и 12 представителей: в Минске выбрали "Студента года"

Кто признан "Студентом года" белорусской столицы? Победителя определили во время финала городского этапа республиканского конкурса. На сцене Дворца железнодорожников сошлись 12 представителей девяти ведущих вузов страны: инженеры, экономисты, медики, пилоты и педагоги. Участники прошли три конкурсных этапа. Они защищали свои проекты, соревновались в ораторском мастерстве и показывали творческие номера. Как лучше презентовать себя, подсказывали эксперты на мастер-классах во время двухнедельной подготовки к финалу.


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Еще год назад я здесь была в качестве зрителя и подумала: хорошо бы было поучаствовать. И так сложилось, что я целый год работала, трудилась, я активистка своего университета, и мне предложили представить наш вуз. Конечно, я сразу согласилась, и теперь я здесь.
Ольга Шкадинская, студентка Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка


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Мне очень близки такие мероприятия, дух соперничества, сплоченности и, конечно же, новые знакомства. Круто, когда тебя окружает команда таких творческих и креативных ребят.
Артем Линкевич, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники


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Наша задача - объединить молодежь. На отборочном этапе мы видим, что ребята создают новые совместные проекты. Мы надеемся, что каждый год молодежь будет узнавать про конкурс, приходить и представлять свое учреждение.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

Победительницей городского этапа конкурса стала студентка Белорусского медуниверситета Юлия Левина. Она, а также еще двое призеров представят Минск в финале - на республиканском этапе конкурса.

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