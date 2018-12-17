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Представитель минприроды: Беларусь - самая зеленая страна, и мы обязаны сохранить этот имидж
Зеленая экономика - абсолютный тренд десятилетия. Человечество вновь хочет прикоснуться к натуральным продуктам и дышать чистым воздухом. Белорусские экологи и чиновники не отстают от мира и подводят промежуточные итоги реализации Национального плана действий по развитию зеленой экономики. А Брест и Витебск стали испытательными полигонами для пилотного проекта экологически привлекательных городов SymbioCity.
Какие производства перешли на зеленые рельсы и когда частный бизнес займет свою нишу в национальных экоинициативах, знает начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Жаркина.
"Беларусь первая на постсоветском пространстве ввела принцип расширенной ответственности производителя. У нас самая зеленая страна. Мы обязаны сохранить такой имидж", - заявила героиня интервью-проекта "24вопроса".
Ведение интенсивного сельского хозяйства и животноводства возможно в рамках нового закона об органическом земледелии. Сейчас многие белорусы интуитивно выбирают товары без ГМО, потому что думают о своем здоровье. Рецепт разрушения психологии потребления от экокультурной госслужащей Натальи Жаркиной. Не пропустите проект "24 вопроса" 18 декабря на телеканале "Беларусь 24".
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