Представитель минприроды: Беларусь - самая зеленая страна, и мы обязаны сохранить этот имидж

Зеленая экономика - абсолютный тренд десятилетия. Человечество вновь хочет прикоснуться к натуральным продуктам и дышать чистым воздухом. Белорусские экологи и чиновники не отстают от мира и подводят промежуточные итоги реализации Национального плана действий по развитию зеленой экономики. А Брест и Витебск стали испытательными полигонами для пилотного проекта экологически привлекательных городов SymbioCity.

Какие производства перешли на зеленые рельсы и когда частный бизнес займет свою нишу в национальных экоинициативах, знает начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Жаркина.

"Беларусь первая на постсоветском пространстве ввела принцип расширенной ответственности производителя. У нас самая зеленая страна. Мы обязаны сохранить такой имидж", - заявила героиня интервью-проекта "24вопроса".