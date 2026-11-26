Белорусские полярники прибыли на Ледовый континент.

Участники 19-й Белорусской антарктической экспедиции выполняют задачи в рамках госпрограммы "Наука для экономики и общества" они уже провели расконсервацию объектов станции и обеспечили стабильную спутниковую связь.

В начале декабря поступят современный комплекс дизель-электростанции и установочная платформа для гаражного бокса.

В ходе экспедиции продолжатся комплексные научные исследования. В числе приоритетных задач - изучение физики атмосферы, снежного и ледового покрова, мониторинг озонового слоя, а также оценка состояния окружающей среды и природных ресурсов Антарктики.