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Д. Василец: Внутренние противоречия в стране могут использовать внешние силы

К ситуации в Нагорном Карабахе приковано внимание всего мира. Эксперты солидарны: никакие политические интересы не стоят жизней людей. Однако реальность 21 века такова: политической нестабильностью внутри страны могут пользоваться и внешние силы. Мнение украинского журналиста и общественного деятеля Дмитрия Васильца.

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