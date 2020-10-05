Д. Василец: Внутренние противоречия в стране могут использовать внешние силы

К ситуации в Нагорном Карабахе приковано внимание всего мира. Эксперты солидарны: никакие политические интересы не стоят жизней людей. Однако реальность 21 века такова: политической нестабильностью внутри страны могут пользоваться и внешние силы. Мнение украинского журналиста и общественного деятеля Дмитрия Васильца.