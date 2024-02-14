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"Это святыня, дух Богородицы". Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезли в минский Свято-Духов кафедральный собор

Великая реликвия христианского мира - впервые в Минске. Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы и мощей ее родителей привезли в Свято-Духов кафедральный собор. Очередь из сотен верующих выстраивается у храма, чтобы приложиться к святыне.

Говоря о тех молитвах, прошениях, с которыми люди, стоя в очереди,возносят Пресвятой Деве Марии, которая является одной из самых первых, самых искренних наших ходатаицперед Своим Божественным Сыномо наших нуждах, о наших радостях и о всех тех прошениях, которые каждый человек приносит сегодня к этой великой святыне.
Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска
Надо молиться за своих родственников, за своих детей, за свое здоровье тоже. Это святыняПресвятойБогородицы. Представляете, столько людей сюда пришло, чтобы поклониться Ей.
Прихожанка
Очень глубокое внутреннее состояние, такое событие, это глубоко, и об этом на камеру сложно говорить. Слава Богу, что привезли и не надо ехать никуда.
Прихожанка

Частица Пояса Пресвятой Богородицы прибыла в нашу столицу из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Увидеть воочию и приложиться к святыне в Минске можно сегодня и завтра с 07:00 до 22:00. Затем реликвия отправится по епархиям Беларуси.

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