3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Это святыня, дух Богородицы". Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезли в минский Свято-Духов кафедральный собор
Великая реликвия христианского мира - впервые в Минске. Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы и мощей ее родителей привезли в Свято-Духов кафедральный собор. Очередь из сотен верующих выстраивается у храма, чтобы приложиться к святыне.
Говоря о тех молитвах, прошениях, с которыми люди, стоя в очереди,возносят Пресвятой Деве Марии, которая является одной из самых первых, самых искренних наших ходатаицперед Своим Божественным Сыномо наших нуждах, о наших радостях и о всех тех прошениях, которые каждый человек приносит сегодня к этой великой святыне.
Надо молиться за своих родственников, за своих детей, за свое здоровье тоже. Это святыняПресвятойБогородицы. Представляете, столько людей сюда пришло, чтобы поклониться Ей.
Очень глубокое внутреннее состояние, такое событие, это глубоко, и об этом на камеру сложно говорить. Слава Богу, что привезли и не надо ехать никуда.
Частица Пояса Пресвятой Богородицы прибыла в нашу столицу из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. Увидеть воочию и приложиться к святыне в Минске можно сегодня и завтра с 07:00 до 22:00. Затем реликвия отправится по епархиям Беларуси.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Как Запад под видом климатической повестки лишает конкурентоспособности развивающиеся страны
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ