"Это святыня, дух Богородицы". Ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы привезли в минский Свято-Духов кафедральный собор

Говоря о тех молитвах, прошениях, с которыми люди, стоя в очереди,возносят Пресвятой Деве Марии, которая является одной из самых первых, самых искренних наших ходатаицперед Своим Божественным Сыномо наших нуждах, о наших радостях и о всех тех прошениях, которые каждый человек приносит сегодня к этой великой святыне.

Иерей Макарий Ковалев, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска