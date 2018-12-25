"Фильтр" на дорогах. ГАИ проверяет водителей по всей стране

Скорость, внимание и безопасность. В праздничные выходные Госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяют разоблачению пьяных водителей, бесправников, а также проверяют соблюдения правил перевозки детей. Акция "Фильтр" прошла на трассе Минск - Дзержинск. Этот участок дороги выбран не случайно, за год в авариях здесь погибли 4 человека, 13 получили травмы. Так, только за три часа сотрудники ГАИ выявили 60 нарушений. В основном это тонировка стекол и отсутствие техосмотра. Кроме того, 10 шоферов не имели водительского удостоверения. Что же касается маленьких пассажиров, все они находились в автокреслах.

Аналогичная кампания прошла в субботу на трассе Минск - Мядель. Там инспекторы ГАИ выявили более 70 нарушений. Это движение на летней резине, отсутствие водительского удостоверения, перевозка детей без автокресла. Также был один случай предъявления поддельного свидетельства о регистрации транспорта. "Фильтр" Госавтоинспекция повторит и перед Новым годом.