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"Главный эфир" готовит специальный праздничный выпуск 31 декабря
Без галстуков, зато в бабочках и вечерних платьях - "Главный эфир" выйдет на большую сцену в преддверии новогодней ночи. Флагман в информационно-аналитическом жанре - 31 декабря - изменит классический лаконичный формат на более подобающий моменту. Ведь программа всегда хорошо ориентируется в повестке. Вниманию телезрителей - настоящее итоговое "оливье" года - политические, экономические, международные и спортивные новости. Но! В более удобоваримой форме. А настоящим украшением эфира станут выступления артистов и кавер-бэнда симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.
31 декабря 21:00 - и дата, и время обязывают, поэтому мы решили в буквальном смысле выйти за пределы нашей студии "600 метров" и переехать вот сюда, в просторный павильон "Беларусьфильма", где снимаются наши проекты "Фактор.by" да и другие интересные вещи. Это будет подведение, конечно, итогов года вместе с концертными номерами, вместе с большим количеством поздравлений, в том числе от наших постоянных авторов и, конечно, много красок, много эмоций для того, чтобы вместе со зрителями вспомнить этот, наверное, непростой, но очень насыщенный 2023 год.
Хлесткая аналитика, политические скетчи и, конечно, самые яркие герои белорусского медийного поля уходящего года - в одном итоговом выпуске "Главного эфира". Включайте "Беларусь 1" - за 3 часа до Нового года - 31 декабря в 21:00.
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