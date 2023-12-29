"Главный эфир" готовит специальный праздничный выпуск 31 декабря

31 декабря 21:00 - и дата, и время обязывают, поэтому мы решили в буквальном смысле выйти за пределы нашей студии "600 метров" и переехать вот сюда, в просторный павильон "Беларусьфильма", где снимаются наши проекты "Фактор.by" да и другие интересные вещи. Это будет подведение, конечно, итогов года вместе с концертными номерами, вместе с большим количеством поздравлений, в том числе от наших постоянных авторов и, конечно, много красок, много эмоций для того, чтобы вместе со зрителями вспомнить этот, наверное, непростой, но очень насыщенный 2023 год.

Сергей Гусаченко, ведущий программы "Главный эфир", первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании