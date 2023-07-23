"Коробчицкий Олимп" принимает открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку

Проверить себя на прочность. Маунтинбайк - это не просто гонка на велосипеде с препятствиями, сражение с собой и природой. Помимо прекрасных навыков вождения, велогонщик должен обладать настоящим бесстрашием, ведь не каждый сможет решиться на большой скорости преодолеть некоторые препятствия, например, спрыгнуть с трамплина. "Коробчицкий Олимп" уже не первый раз принимает у себя любителей именно такого экстрима и, конечно, этот год не стал исключением. Открытый чемпионат страны принял велолюбителей из всех районов страны. Каждый смог на себе ощутить всю непредсказуемость подготовленной трассы.