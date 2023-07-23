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"Коробчицкий Олимп" принимает открытый чемпионат Беларуси по маунтинбайку
Проверить себя на прочность. Маунтинбайк - это не просто гонка на велосипеде с препятствиями, сражение с собой и природой. Помимо прекрасных навыков вождения, велогонщик должен обладать настоящим бесстрашием, ведь не каждый сможет решиться на большой скорости преодолеть некоторые препятствия, например, спрыгнуть с трамплина. "Коробчицкий Олимп" уже не первый раз принимает у себя любителей именно такого экстрима и, конечно, этот год не стал исключением. Открытый чемпионат страны принял велолюбителей из всех районов страны. Каждый смог на себе ощутить всю непредсказуемость подготовленной трассы.
Сегодня финальный день турнира. Спортсмены соревнуются в командной эстафете.