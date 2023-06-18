"Лист ожидания" - кинопремьера о белорусских медиках

Подарок всем медикам к профессиональному празднику - премьера. Сегодня в кинотеатрах страны стартовал прокат новой художественной ленты "Лист ожидания" режиссера, народного артиста Беларуси Александра Ефремова. Социальная мелодрама расскажет о современных белорусских врачах и сложнейших операциях, которые под силу нашим героям. Чтобы провести киновмешательство на сердце и легких, съемочная группа работала в ведущих больницах и медицинских центрах страны по соседству с реальными хирургическими вмешательствами. От задумки до реального метра на экранах - меньше года. В титрах - преимущественно белорусский состав и пара российских фамилий.