"Наши дети": водили хороводы и звали Деда Мороза и Снегурочку в Ивенецкой школе-интернате

Глядя на этих детей, мы сами становимся теплее и добрее, потому что мы видим, какое стремление у них. Мы видим, как им сложно, но они преодолевают это, и мы даже чему-то учимся у них. У них есть искра, у них есть задор, видно, как они, даже когда их воспитанники и друзья делают номера, они сами аплодируют, сами радуются. И вот эти вот эмоции заряжают.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси