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"Наши дети": водили хороводы и звали Деда Мороза и Снегурочку в Ивенецкой школе-интернате

Акция "Наши дети" продолжает поздравлять ребят с наступающим Новым годом! И сегодня водили хороводы и пели песни, звали Деда Мороза и Снегурочку в Ивенецкой школе-интернате. Здесь живут ребята с особенностями физического развития. При этом они настоящие болельщики и очень любят спорт, особенно хоккей, поэтому не случайно среди гостей праздника оказались, в том числе хоккеисты минского "Динамо" и главный талисман команды - "Зубрик". Ребята к встрече подготовились основательно - каждый гость уехал из школы-интерната с памятными сувенирами и новогодним настроением. Ведь эти дети - самый яркий пример несгибаемой силы воли и желания радоваться каждому дню.

Каждый раз, посещая такие места, искренне впечатляет сила духа, любовь к жизни, стремление к развитию наших деток. Это пример такого достойный восхищения. Со своей стороны, учитывая мою привязанность к спорту, желаю им даже если не профессиональных тренировок, то пускай хотя бы просто для себя выберут какие-то любимые команды, которые будут радовать их своими победами и впечатлять и давать хорошее положительные эмоции.
Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Беларуси
Глядя на этих детей, мы сами становимся теплее и добрее, потому что мы видим, какое стремление у них. Мы видим, как им сложно, но они преодолевают это, и мы даже чему-то учимся у них. У них есть искра, у них есть задор, видно, как они, даже когда их воспитанники и друзья делают номера, они сами аплодируют, сами радуются. И вот эти вот эмоции заряжают.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси

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