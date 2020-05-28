"Нужные людям". Пограничники

Работать в таких условиях, когда порой от твоих решений и действий зависит благополучие и безопасность страны и людей, могут только по-настоящему стойкие духом. Именно они первые встречают на границе не только гостей, но и нарушителей. Мы продолжаем рассказывать о профессиях, нужных людям. Сегодня наши герои – пограничники (видео).



