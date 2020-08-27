"Один день" на конеферме

Грация, выносливость и дух свободы. Все это о нашем национальном достоянии - белорусской упряжной лошади. Как осуществляется выгон на пастбище, уборка и дрессировка? Секретами ремесла поделится зоотехник-селекционер Наталья Сазанович. Эпизод из трудовых будней на конеферме "Заречье" смотрите в авторском проекте Белтелерадиокомпании "Один день". Почему эта красивая и единственная выведенная на территории нашей страны порода может исчезнуть навсегда? Ответы уже сегодня в эфире “Беларусь 1” сразу после “Панорамы”.



