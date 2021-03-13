"Площадка" для авторской журналистики сегодня в "Панораме".

У таких акций есть четкиемотивы - политическая сегрегация в Год народного единства. Белорусов пытаютсяразделить на своих и чужих, правильных инет, достойных чашки кофе либо порицания. И продолжаем логическую цепочку. Еслиесть попытки оскорблений и клеветы, попытки саботажа железнодорожного сообщенияили разбрасывания ежей на проезжей части, призывы к санкциям или бойкоту своихже предприятий, значит будут и административные, и уголовные дела. Чтоже тут "невероятного"? Максим Осипов расскажет все, что думает ометодах "мирного" протеста. "Площадка" для авторскойрубрики сегодня в "Панораме".