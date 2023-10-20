3.69 BYN
"В Беларуси не было подобного издания" - в Минске презентовали книгу "Привкус цветных революций"
"Привкус цветных революций". Презентация книги, подготовленная аналитическим центром ЭКООМ совместно с издательским домом "Беларусь сегодня" состоялась в БГУИР. Это международный аналитический проект, с участием ведущих политологов и публицистов более чем 20 стран. В частности, из России, Беларуси, Сербии, Аргентины. В издании 400 страниц и 21 глава. Три - белорусских авторов. Каждый представил свое видение феномена цветных революций, с выводами и рекомендациями. Во время презентации можно было задать интересующие вопросы авторам.
В Беларуси не было подобного издания. В наше время, когда мы зажаты очень серьезными санкционными рамками, мы очень благодарны авторам со всего мира, которые не побоялись, подчеркивая это слово, описать события, происходившие в их странах.
Книгу выпустили в "Издательстве "Беларусь" при поддержке Мининформа. Тираж - 1,5 тыс. экземпляров. Она уже доступна, приобрести ее можно в крупных книжных магазинах. Авторы уверяют, новое издание станет своего рода прививкой от цветных революций.