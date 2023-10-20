"В Беларуси не было подобного издания" - в Минске презентовали книгу "Привкус цветных революций"

В Беларуси не было подобного издания. В наше время, когда мы зажаты очень серьезными санкционными рамками, мы очень благодарны авторам со всего мира, которые не побоялись, подчеркивая это слово, описать события, происходившие в их странах.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕССОМ, член научно-экспертной группы при Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси