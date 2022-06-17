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"Вытокі" в Новогрудке: от национальных брендов до исторической памяти
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алімпу" продолжает свое путешествие по ярким и красивым местам нашей страны. Проект, главной идеей которого является раскрытие потенциала регионов через культуру, спорт или науку, уже объединил многих белорусов. Причем что-то новое открывают для себя и жители тех городов, которые на несколько дней становятся столицей "Вытоков". На этот раз культурно-спортивный фестиваль остановился в Новогрудке. Город был первой столицей Великого Княжества Литовского, поэтому неслучайно главной темой праздника стал "Статут ВКЛ".
Эти стены хранят историю. Некогда неприступный бастион, новогрудский замок - бывшая резиденция князей Великого Княжества Литовского - выдерживал осаду крестоносцев и монголо-татар. Построен на одной из самых высоких точек Беларуси - Замковой горе. Это более 320 метров над уровнем моря. Сегодня это визитная карточка региона со своими тайнами и поверьями.
В Год исторической памяти акцент на культурном наследии
И уже точно вот эти стены хранят воспоминания о знаменитом белорусском поэте. Дом-музей Адама Мицкевича - шляхетская усадьба 19 века под открытым небом, внутри - личные вещи. Книга гостей хранит пожелания и от иностранных туристов.
У нас есть и китайские, и японские туристы, и Балтика, и Польша, Словения даже недавно.
Знаковое место Новогрудка - Аллея фонарей
А это знаменитая Аллея фонарей. Здесь нет похожих друг на друга так называемых ночных светильников. Каждый из них - а их более 20 - отражает работу какой-либо организации новогрудского региона. Несложно догадаться, что вот этот - воплощение идеи от Национального олимпийского комитета?
Книжный дом: читаем с удовольствием
И тут же - на пересечении Замковой улицы и улицы Первого мая - настоящая библиотека. Здесь же мини-музей макетов "Страчаная спадчына", ретрофотоателье. На входе во Дворец книги - книжный дом.
И вряд ли какой турист откажется уехать из Новогрудка без оберега, сделанного руками работников библиотеки, талисман на счастье, здоровье и любовь. Сделанного с душой - значит, действительно приносящего удачу.
Маляванка. Истоки самобытного искусства
Так в свое время изготавливали "маляваныя дываны". Говорят, от белорусского народного творчества современную молодежь было не оторвать.
"Вытокі": от национальных брендов до исторической памяти
Но "Вытокі" - это не только про культуру и историю, и даже не только про спорт - он будет на празднике, кстати, завтра. Фестиваль - это уникальная возможность для продвижения национальных брендов. Ведь многие белорусские предприятия славятся своей продукцией не только у себя дома. "Вытокі" - это возможность прикоснуться к искусству и почувствовать гордость за свой город, регион, за свою страну, в которой еще так много интересного и самобытного.