"Я знаю!" по субботам и воскресеньям в 13:35 на "Беларусь 1"

Семейная шоу-викторина "Я знаю!" возвращается в программу выходного дня. Первые интеллектуальные игры 5-го сезона уже завтра на "Беларусь 1"! В борьбу вступают пятиклассники. Для них увлекательные задачи в сфере науки, культуры, искусства и спорта предложит Георгий Колдун. А разделять волнение за учеников вместе с педагогами в учительской будет наша коллега Юлия Перцова.