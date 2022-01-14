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"Я знаю!" по субботам и воскресеньям в 13:35 на "Беларусь 1"

Семейная шоу-викторина "Я знаю!" возвращается в программу выходного дня. Первые интеллектуальные игры 5-го сезона уже завтра на "Беларусь 1"! В борьбу вступают пятиклассники. Для них увлекательные задачи в сфере науки, культуры, искусства и спорта предложит Георгий Колдун. А разделять волнение за учеников вместе с педагогами в учительской будет наша коллега Юлия Перцова.

Имена семи победителей телевикторины по одному в каждой параллели пятых-одиннадцатых классов зрители узнают весной. Пятый сезон "Я знаю!" смотрите по выходным на "Беларусь 1" в 13:35. Все выпуски проекта будут также доступны на сайте Белтелерадиокомпании и на YouTube-канале "Беларусь 1".

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