А. Арутюнов: Ношение масок и социальная дистанция снижают риск заражения COVID-19 в десятки раз

Поэтому ношение масок, перчаток, социальная дистанция, мытье рук, дезинфекция поверхностей, все эти меры действительно эффективны, и мы видим, что ситуацию более-менее удается контролировать. Есть много людей, которые пренебрегают подобным, к сожалению, они имеют все шансы заразиться".