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А. Арутюнов: Ношение масок и социальная дистанция снижают риск заражения COVID-19 в десятки раз

Если 2 человека носят маски и между ними полтора метра, легко запомнить, что на заражение меньше 1,5 %, даже, если один из них активно кашляет и выделяет вирус

Поэтому ношение масок, перчаток, социальная дистанция, мытье рук, дезинфекция поверхностей, все эти меры действительно эффективны, и мы видим, что ситуацию более-менее удается контролировать. Есть много людей, которые пренебрегают подобным, к сожалению, они имеют все шансы заразиться".

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