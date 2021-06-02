А. Авдонин: Экономическое сотрудничество - главный аспект белорусско-российских отношений

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: Сегодняшнее публичное выступление главы государства как раз четко охарактеризовало, что основное направление касалось экономических вопросов и возможностей углубления сотрудничества, когда на нас давят разные страны и добиваются того, чтобы мы - Беларусь и Россия - действовали отдельно друг от друга. Естественно, эффект мы сейчас наблюдаем совершенно иной - РФ готова поддержать в этих сложных условиях и в экономическом направлении, и в оборонном, все эти темы обсуждались в ходе встречи, но главный аспект касался как раз экономических тематик, потому что экономика является основой для эффективной реализации других программ: социальных, культурных, в оборонной сфере и, конечно же, сейчас для нас, для наших двух государств важно выработать ту стратегию, которая бы позволяла работать эффективно в условиях санкций, в условиях усиливающегося давления. Надо понимать, что и у Беларуси, и у России одни и те же враги, которые пытаются усилить свое влияние как раз через ослабление наших интеграционных инициатив.