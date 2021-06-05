А. Авдонин: Национальный бизнес Польши построен на том, чтобы сидеть на распиле грантов

"Национальный бизнес Польши построен не на том, чтобы развивать свою экономику, предприятия, научную сферу, а сидеть на распиле грантов". Такое мнение высказал аналитик БИСИ Алексей Авдонин. Подробности - в новом выпуске "Клуба редакторов".





