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А. Авдонин: Польша выполняет приказы США

Те методы, с помощью которых режим Дуды решает миграционный кризис, нарушая все конвенции и нормы международного гуманитарного права, связаны с несамостоятельностью польского правительства. Такое мнение нашему телеканалу высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Эксперт убежден - эскалация ситуации - это еще один приказ, который получила наша западная соседка от своего американского куратора.

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