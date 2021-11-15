А. Авдонин: Польша выполняет приказы США

Те методы, с помощью которых режим Дуды решает миграционный кризис, нарушая все конвенции и нормы международного гуманитарного права, связаны с несамостоятельностью польского правительства. Такое мнение нашему телеканалу высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Эксперт убежден - эскалация ситуации - это еще один приказ, который получила наша западная соседка от своего американского куратора.