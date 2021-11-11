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А. Беляев: Польша намеренно нагнетает ситуацию
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши используется Западом в качестве политической разменной монеты.
Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился политолог Алексей Беляев. Варшава цинично искажает ситуацию ради решения всех своих внутриполитических разногласий и привлечения дополнительного финансирования со стороны ЕС. Видимо, собственная выгода дороже жизни людей без польского паспорта.
Польша достаточно периферийное в Европе государство, которое не восприняло вот эти европейские нормы толерантности и мультикультуролизма, всю жизнь занимала в рамках ЕС особую позицию, всегда выражала мнение о том, что Польша - страна поляков и для поляков. Но ведь они не обращают внимания на то, что мигранты идут не к ним. Они используют Польшу так же, как Беларусь, транзитную территорию, чтобы пройти в Германию, которая предоставляет им комфортные возможности для проживания, возможности, связанные с получением пособий и устройством своей личной жизни в гораздо лучших началах, чем даже в той Польше. По большому счету, полякам ничего не угрожает, их задача была бы с точки зрения общеевропейских норм и пропагандируемых ЕС прав человека - пропустить просто через себя эти небольшие относительно потоки мигрантов. А мы видели наоборот, ответная реакция связана с тем, что занимаются специальным нагнетанием ситуации.
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