А. Беляев: Польша намеренно нагнетает ситуацию

Польша достаточно периферийное в Европе государство, которое не восприняло вот эти европейские нормы толерантности и мультикультуролизма, всю жизнь занимала в рамках ЕС особую позицию, всегда выражала мнение о том, что Польша - страна поляков и для поляков. Но ведь они не обращают внимания на то, что мигранты идут не к ним. Они используют Польшу так же, как Беларусь, транзитную территорию, чтобы пройти в Германию, которая предоставляет им комфортные возможности для проживания, возможности, связанные с получением пособий и устройством своей личной жизни в гораздо лучших началах, чем даже в той Польше. По большому счету, полякам ничего не угрожает, их задача была бы с точки зрения общеевропейских норм и пропагандируемых ЕС прав человека - пропустить просто через себя эти небольшие относительно потоки мигрантов. А мы видели наоборот, ответная реакция связана с тем, что занимаются специальным нагнетанием ситуации.

Алексей Беляев, политолог, директор Института магистерской подготовки БГЭУ