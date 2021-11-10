А. Беляев: Проблема курдов использовалась как политическая уже с давних пор

Нарушение международных документов, равнодушие со стороны Запада к тем, кто бежал от войны ради мирной жизни. "Причина такой напряженной ситуации на границе - это многолетняя попытка Запада вмешаться в территории третьих стран".

Таким мнением поделился политолог Алексей Беляев. Использование Ближнего Востока в качестве пороховой бочки привело к отсутствию какой-либо безопасности у людей в том месте, где они родились.

Алексей Беляев, политолог, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:

Курды проживают на территории сразу трех стран: Сирии, Турции, Ирака. Алексей Беляев считает, что,по сути, Ирак и Сирию хотели превратить в руины с плане государственности иэкономики.

"Когда появилась сегодня возможность у людей исправлять свою личную жизнь, то мы действительно наблюдаем, что этих людей позабыли, забросили, и их реальные судьбы не волнуют никого"