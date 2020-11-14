А. Бинецкий: Беларусь сегодня проходит испытания огнем, мечом и медными трубами

Беларуси за годы независимости удалось многого достичь и в экономическом, и в социальном плане. Это надо признать, этим надо гордиться и это надо сохранить. Борьба ради борьбы приносит выгоду только тем, кто ее организовывает и подпитывает, а страдают, как правило, простые люди. Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный российский адвокат, доктор политических наук, координатор движения "Общественная антикоррупционная инициатива" Алексей Бинецкий.

