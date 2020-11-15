А. Бинецкий о нарушениях на президентских выборах в США

И как отметил известный российский адвокат, доктор политических наук Алексей Бинецкий, выборы в США прошли с грубейшими нарушениями. Вбросы бюллетеней, мертвые души, давление на кандидатов через СМИ. Поэтому окончательный результат этой электоральной кампании в США еще не известен. Зато уже понятно, что она далека от соблюдения принципов американской демократии.

