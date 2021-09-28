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А. Бугров: Главное - слышать и слушать своего избирателя

Как в столице происходит формирование и распределение городского бюджета, о роли депутатов в развитии города, об основных принципах взаимодействия исполнительной и представительной власти, о необходимости повышения статуса органов самоуправления. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" рассказал Андрей Бугров - председатель Минского городского совета депутатов. Человек, который родился и вырос в Минске, искренне любит город и считает главным умение слышать и слушать своего избирателя. Он расскажет, как далеко простираются полномочия председателя, какие вопросы наиболее популярные среди обращений граждан и как быстро удается реагировать на просьбы и жалобы жителей города.

Депутаты горсовета - те люди, которые в любой ситуации смогут оказать содействие своим избирателям, и сегодня в Минске, благодаря тесной связи исполнительного комитета и горсовета, у депутатов достаточно полномочий. Мы утверждаем городской бюджет, формируем и утверждаем инвестиционную программу, местные налоги. Это довольно-таки серьезный куст, который позволяет своевременно реагировать на развитие столицы.
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов

Об эффективности работы службы 115, о возможностях улучшения качества городской воды, о современных решениях в градостроительстве и перспективах развития столицы - смотрите в полной версии программы "Скажинемолчи" на ютуб-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в телеграм-канале "Скажинемолчи".

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