А. Бугров: Главное - слышать и слушать своего избирателя

Как в столице происходит формирование и распределение городского бюджета, о роли депутатов в развитии города, об основных принципах взаимодействия исполнительной и представительной власти, о необходимости повышения статуса органов самоуправления. Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" рассказал Андрей Бугров - председатель Минского городского совета депутатов. Человек, который родился и вырос в Минске, искренне любит город и считает главным умение слышать и слушать своего избирателя. Он расскажет, как далеко простираются полномочия председателя, какие вопросы наиболее популярные среди обращений граждан и как быстро удается реагировать на просьбы и жалобы жителей города.