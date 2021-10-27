А. Бурмич: В Украине возможен третий майдан

Владимир Александрович Зеленский, когда приходил в 2019 году, за него проголосовало 73 % населения в надежде на то, что он изменит это, что он прекратит войну, что он разберется с этими ворами, которые сделали нам такие тарифы и все остальное, остановит падение экономики. Все в надежде, и я так думал в расчете на то, что хуже быть не может. Оказывается, может. Пришли люди некомпетентные, которые не думают об Украине, не думают о суверенитете, не думают о народе, не думают о здоровье, не думают о соседях, не думают ни о чем, кроме как выводить деньги за рубеж. Конечно, вся власть и окружение хотят и второй, и третий, и еще какой-то срок. Но нам бы эту зиму перезимовать, потому что у нас еще отопительный сезон не начался, только приходят, озвучиваются эти цифры, которые люди не смогут платить за отопление и газ. И уже люди возмущаются. Если они получат платежки, то, я думаю, что не дай бог, у нас будет третий майдан.

Анатолий Бурмич, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь"