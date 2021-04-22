А. Бузаров о встрече "Слуги народа" Евгения Шевченко с белорусским лидером Александром Лукашенко

Недавно состоявшийся визит украинского депутата в Беларусь продолжают активно обсуждать в СМИ и социальных сетях. Отношения двух стран и поездку народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко к белорусскому лидеру Александру Лукашенко прокомментировал политолог-международник Андрей Бузаров.