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А. Бузаров о встрече "Слуги народа" Евгения Шевченко с белорусским лидером Александром Лукашенко

Недавно состоявшийся визит украинского депутата в Беларусь продолжают активно обсуждать в СМИ и социальных сетях. Отношения двух стран и поездку народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко к белорусскому лидеру Александру Лукашенко прокомментировал политолог-международник Андрей Бузаров.

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