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А был ли Вагнер? Как экстремистские ресурсы вербовали белорусских подростков, а потом просто их "сливали"
Детей необходимо защитить от манипуляций их сознанием, чтобы их не заставляли служить чьим-то личным амбициям. В Осиповичском районе произошла поучительная история. Поучительная прежде всего для нас, взрослых. Журналисты экстремистского интернет-ресурса привлекали детей к добыче информации - по заданию взрослых дети должны были фотографировать воинскую часть в поисках группы Вагнера.
О грязных методах работы экстремистских ресурсов и о том, как несовершеннолетние белорусы попали в сети манипуляторов, рассказала Екатерина Тихомирова в рубрике "Катюшин расчет".
Чего не сделаешь ради эксклюзива и хайпа
Да, много шума наделала история группы Вагнера. С момента договоренностей с Пригожиным прошли славные недели.
И уж так не терпелось узнать, пришли аль не пришли, что за смачным куском эксклюзива, славы и хайпа проплаченные "тутки" готовы даже детей отправлять нарушать закон.
Когда поползли слухи о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" разместятся на территории одной из воинских частей (в деревне Цель Осиповичского района), местным детям стали приходить вот такие сообщения:
Реальна эта София или нет, непонятно… Плюс ко всему, злоумышленникам известны контакты местных детей в "Телеграм". Вот здесь стоит задуматься. Да и название издания эта "София" не сообщила, а ведь многие из тех, кто именует себя белорусскими СМИ в изгнании, значатся в списках экстремистских, и сотрудничество с ними противозаконно.
Хитро и грязно. Ведь потом они сами же поднимут вой, мол, это же дети, а их задержали, в стране репрессии и так далее - двойной эксклюзив.
Заниматься "безобидной" съемкой они отправляют не своих, а чужих детей, ведь их не жалко
"Лето и арбалеты", думала другая 15-летняя девочка, а подъехал ОМОН... Снимать территорию военного объекта несовершеннолетнюю отправил экстремистский ресурс tut.by, полагая, что воинская часть никакая не заброшенная, что ее уже облюбовали бойцы Вагнера.
Они попросили сделать фотографии части. Я пришла, сделала. И меня заметили. Искала военную часть, палатки какие-нибудь, может быть, людей.
Ева не первый раз общается с tut.by. Сейчас ей 15, а тогда, в 2020 году, было 12 лет. И во время беспорядков с августа по октябрь 12-летняя девочка по заданию так называемых журналистов была на несанкционированных митингах.
А вот еще несколько интересных фактов, о которых поведала юная "шпионка".
"Есть телеграм-канал "Зеркало" (бывший tut.by). До этого я года два-три (после 2020-го) общалась с редакцией, они знали, где я живу. И вот буквально пару дней назад, когда начали говорить о том, что приедут (группа Вагнера. - Прим. ред.), они (журналисты. - Прим. ред.) попросили меня либо рассказать, либо сфотографировать то, как вообще обстановка, - рассказала Ева. - Я думала, что туда уже кто-то приехал. Думала, что это будет заметно. А там вообще ничего нет. Просто построили какие-то домики. Я рассчитывала, что будет много либо милиции, либо военных, и хотела это сфотографировать. У меня ничего не получилось…"
Вот так... Выдали девочке задание и бросили. Так часто и бывает - на дальнейшую судьбу своих "агентов" и "помощников" им просто начхать.
Если давать оценку таким действиям с точки зрения журналистской этики, то, конечно, вовлекать детей и отправлять их на задания это грязно. В данном случае задание заключалось в фотографировании военных объектов, но оно могло быть и другим…
Как выяснилось, корреспонденты tut.by даже не предупредили подростка о том, что может быть за подобные фотосессии. Просто сказали: "Будь осторожнее". А после всего этого никто из них даже не пытался связаться с девочкой.
Уж поверьте, у этих журналистов точно остались в Беларуси знакомые, друзья, родственники (может, даже несовершеннолетние), но на такую "безобидную" шалость отправили чужого, неизвестного ребенка.
Читатель должен страдать и сострадать - так начинаются манипуляции сознанием
Вот так добывает информацию еще один ресурс, который признан в Беларуси экстремистским.
А это уже переписка других подростков из Осиповичского района. 15-летний парень подбивает подругу пообщаться с "Радио Свобода". Кирилл сам пошел фотографировать палатки Вагнера, отправить фотографии экстремистам, слава богу, не додумался, поделился ими с другой подругой.
"Так произошло, что сфотографировал военную часть по незнанию. Отправил подруге. Там это все через знакомых как-то завертелось",
- оправдывался после Кирилл.
Время сейчас неспокойное. И запутаться в интернет-паутине становится все проще. К сожалению, мы часто изучаем новости по громким заголовкам, по одной строке, зачастую в анонимных телеграм-каналах, не вникая в суть. Информация строится так, чтобы зацепить за живое. Читатель должен страдать и сострадать. А новость должна быть настолько шокирующей, чтобы вытеснить даже саму мысль о том, чтобы проверить, подумать, сопоставить…
Способность к концентрации внимания в таких случаях исчезает напрочь. А у детей эта концентрация, как барьер, еще даже не выработалась. Так рождается ненависть. С пеленок…
Еще один пример - украинский проект "Незалежность". Ролики, в которых и дети, и взрослые радостно распевают песни со словами "Москали - на ножи. Ну, что, москаль, поговорим? Я буду резать русню. Смерть русне…" - самый безобидный контент этого ресурса. Было и пожестче. Правда, сейчас таких роликов в "Ютубе" не найдешь - все старательно вычистили.
Зато когда заходишь даже на детский канал в "Ютуб", там тебе и "зверства" российских солдат, и трупы - совсем не детский контент. Так что, ставя галочку "для детей", не думайте, что в голове вашего ребенка не попытаются устроить фарш.
Вот и наша героиня Ева заявляет: "Мне, как вы поняли, неприятная наша соседка Россия".
Активные комментаторы в соцсетях - самая легкая добыча для вербовщиков
Реакции на странице, комментарии в чатах, подписки на группы и каналы - это же сигнал. Администраторы цепляют самых активных, тех, кто больше комментировал, ставил лайки, тех, чьи эмоции наиболее сильные. Именно таких людей потом привлекают к так называемому сотрудничеству.
И это самая настоящая вербовка. Потому как именно таким способом вербовали террористы ИГИЛ, так вербуют в группы "Колумбайн".
Факт
20 апреля 1999 года в США (штат Колорадо) произошло массовое убийство в школе "Колумбайн". Это было спланированное нападение двух учеников старших классов с применением стрелкового оружия и самодельных взрывных устройств. Нападавшие убили 13 человек (12 учеников школы и одного учителя), ранили еще 23 человека, после чего застрелились сами.
У колумбайновских стрелков оказались сотни последователей. Школьники-убийцы расстреливали детей по всему миру. Почему? Потому что считали, что это правильно, потому что видели все это в бесконтрольном доступе.
Кстати, о бесконтрольном доступе в интернет и родительском контроле. Вот что говорит мама той самой Евы: "Я сама не знаю, что у них в телефонах. Не залезу к ним в голову. Правильно? Ну, я на бога надеюсь".
Интернет - это не бездна бесконтрольной самодеятельности. Даже анонимность не так анонимна, как кажется. Вопрос лишь сил и средств. Это дети. Все, что они хотели, - быть феями, героями и обязательно спасать мир. Это возраст такой - они только отыграли в куклы и машинки, повзрослели, но играть в героев не перестали.
К чему эта философия? На первый взгляд может показаться, что к нашей истории это не имеет никакого отношения. И да, и нет. Ева тоже хотела поиграть, в разведчика, проявить себя. А рядом оказался такой журналист с "тут.бая". И, с одной стороны, хорошо, что он, а не боевик-калиновец - взрослый дядя, готовый прийти в Беларусь и убивать, лить кровь здесь, в ее доме…
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