ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"А что вы не можете делать?" - вице-премьер абитуриентам на экзаменах в БГУКИ

Вступительная кампания в Беларуси проходит в плановом режиме. Нарушений выявлено гораздо меньше, чем в прошлом году, отметил вице-премьер. Игорь Петришенко присутствовал на внутренних экзаменах в Белорусском государственном университете культуры и искусства. В этом году в вузе новые специальности. Впервые студентов начнут обучать цирковому искусству и режиссуре праздников. В топе выбора абитуриентов - хореографическое искусство и эстрадное пение. Вице-премьер также побывал на вступительном экзамене театрального творчества.

Подготовка была, можно сказать, колоссальная. Трудно, конечно, труднее, чем ЦТ. Басня, песня, проза, стих, танец, этюд - все это надо было подготовить именно на сегодняшний день, не считая режиссуры, коллоквиума.
Елизавета Титовец, абитуриентка БГУКИ
Я поступаю на специальность "искусство эстрады (пение)". У меня есть какое-то чувство, что я должна быть здесь. Здесь мое место - среди творческих людей. И, конечно же, хорошие педагоги тоже заставляют хотеть учиться здесь.
Дарья Коваленко, абитуриентка БГУКИ


Изображение
Нас приятно удивило, мы даже спросили: "А что вы не можете делать?". И вот настолько это было приятно. Это говорит о том, что наша школа подготовки, начиная от средней школы, школы искусств, они действительно готовят хороших специалистов. Мы должны рассмотреть в каждом абитуриенте, который поступает, и сориентировать его, чтобы он пришел именно в его профессию.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все