"А что вы не можете делать?" - вице-премьер абитуриентам на экзаменах в БГУКИ

Нас приятно удивило, мы даже спросили: "А что вы не можете делать?". И вот настолько это было приятно. Это говорит о том, что наша школа подготовки, начиная от средней школы, школы искусств, они действительно готовят хороших специалистов. Мы должны рассмотреть в каждом абитуриенте, который поступает, и сориентировать его, чтобы он пришел именно в его профессию.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси