А. Деев об утечке IT-специалистов, работе ПВТ, интеграции и национальных символах

Отдельные ресурсы Байнета продолжают открыто призывать IT-сектор к релокации сотрудников за пределы Беларуси. За некоторыми сайтами стоит украинский бизнес - такие факты сегодня привел руководитель одной из белорусских IT-компаний, бизнесмен Александр Деев. Он стал гостем проекта "Скажинемолчи" в дневном эфире "Беларусь 1". Топ-менеджер уверен: такая открытая "вербовка" обращает на себя внимание, ведь все, кто заходит на рынок той или иной страны, должны работать по ее правилам и законам и делать ее лучше. Тем временем призывы покинуть Беларусь не находят массового отклика в IT-среде. Это подтверждает последняя статистика Парка высоких технологий.