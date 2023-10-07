А деньги где? Прокуратура стала ограничивать выезд за границу руководителей и учредителей организаций-должников

Поговорим о важных гарантиях, которые касаются всех, кто работает в найме. Полная и своевременная выплата заработной платы - одна из основных обязанностей нанимателя. Но, как показывает практика, бывают случаи, когда люди вынуждены неделями и даже месяцами ждать свои деньги. На контроле прокуратуры все организации вне зависимости от формы собственности. Но порой ни официальные предупреждения, ни предписания, вынесенные в отношении недобросовестных руководителей, проблему не решают. Поэтому прокуратура предложила временно ограничить выезд за границу руководителей и учредителей организаций-должников. Метод только начали внедрять в жизнь, но позитивная тенденция уже есть. Как пример, только в Брестском регионе процент невыплаченных зарплат за этот год снизился на треть. В чем причина задержек зарплаты? И можно ли ждать помощи, когда, казалось бы, надежды уже нет? В теме разбиралась Виктория Радевич.

А деньги где?

Зарплату получила 2 раза, и по апрель месяц ни разу не заплатили.

Оплатить коммунальные услуги, погасить кредиты и при этом содержать троих детей. Все это становится просто непосильным, когда 3 месяца работодатель вовсе не платит зарплату. Жительница Узды Людмила Наумовец и подумать не могла, что окажется в такой ситуации, когда год назад устраивалась на работу на местное мясоперерабатывающее предприятие.





Ну как жить без денег, совершенно, вообще. Обещали на следующей неделе, рассчитаем. Но ничего не произошло. Когда дело доходит до зарплаты, люди уходят ни с чем. Людмила Наумовец, жительница г. Узды

Когда ждать было уже невозможно, женщина написала заявление на увольнение и обратилась за помощью в прокуратуру.

Имелись задолженности по зарплате. Это возникло в 2021 году, когда началась ковид-инфекция. Пропал сбыт на продукцию нашего производства. Пошли большие задолженности и долги. Иван, руководитель частного мясоперерабатывающего предприятия

Руководитель пришел к нам с таким предложением: либо мы вешаем амбар на замок и все расходимся по домам. Либо мы чуть-чуть потерпим, именно руководящий состав организации и как-то попытаемся выйти из ситуации. Давайте пойдем навстречу. Минимально в любом случае какие-то выплаты были. Лейла, заместитель руководитель частного мясоперерабатывающего предприятия

В поле зрения прокуратуры

Клиенты стали уходить, продажи - падать. Плюс ко всему - внутренняя текучка кадров. Задолженность по зарплате по итогу выросла до 16 тысяч рублей. В дело вмешалась прокуратура. Руководителю предприятия вынесли официальное предупреждение. Как результат - меньше чем за год - вопрос был закрыт.





Прокуратурой района были продолжены надзорные мероприятия в отношении данного предприятия. Была получена информация, которая давала нам основания полагать, что людям платят зарплаты в конвертах, так называемая серая схема. Также было установлено, что некоторые работники были переведены на договора подряда. Зарплата не фиксировалась, зарплата выплачивалась согласно определенным расценка, которые были установлены на предприятии. В связи с этим прокуратурой района было инициировано проведение проверки в рамках уголовно-процессуального кодекса в отношении должностных лиц данного предприятия. Проверка не окончена. Органами дознания дается правовая оценка действиям должностных лиц данного предприятия. Василий Дубовик, прокурор Узденского района

Вне зависимости от формы собственности, в частности, микро- и малые организации, где больше всего проблем - в поле зрения надзорного ведомства.. Что касается Минского региона - здесь работают на опережение: факты несвоевременных выплат сводятся практически к минимуму. Без малого 2 сотни человек в этом году получили свои деньги.

Наиболее распространенные случаи невыплаты зарплаты имеют место в строительной отрасли. Это связано с несвоевременными расчетами подрядчиками за выполненные работы и обусловлено длительностью перевода денег. Работа прокуратуры не только ограничивается конкретно с должником. Но мы работаем и с теми, кто не заплатил за работы этой же организации. Потому что это организации небольшие, как правило, там небольшие задолженности, пред 2-3 людьми, они находятся в ликвидации, но все равно мы работаем с этими организациями. Мы вызываем руководителей, смотрим, какое есть имущество, как помочь работникам. Павел Гордынец, начальник отдела прокуратуры Минской области

Повлиять на должников

В поиске методов повлиять на должников прокуратура Брестской области предложила ограничить выезд заграницу должностным лицам и учредителям, которые долгое время затягивали с выплатами зарплат. Пока предъявленные требования - не будут выполнены.

В суд соответствующие представления в порядке Гражданского процессуального кодекса вносятся судебными исполнителями. По результатам рассмотрения таких представлений судами указанные меры обеспечительного характера приняты в отношении 11 должностных лиц и учредителей организаций-должников. Алексей Бильдейко, начальник отдела прокуратуры Брестской области

Благодаря работе судебных исполнителей задолженность по зарплате в Брестской области была снижена более чем на треть. Наниматели, которые имеют задолженности, находятся на особом контроле в управлении принудительного исполнения, и работа будет продолжаться. Наталья Ярошик, начальник отдела принудительного исполнения главного управления юстиции Брестского облисполкома

Своевременная выплата зарплат - на контроле

В "ограничительном" списке должников оказалась владелица брестского предприятия по изготовления одежды. Перед бизнесвумен образовался крупный долг - около 300 тысяч рублей. В прошлом году поставки за рубеж частично либо полностью прекращались, цены на европейской сырье выросли. Готовая продукция попросту стала простаивать на складе. Зарплату ждали больше 7 десятков человек.





То, что нас немножечко прижимали наши структуры, это тоже было неплохо, потому что очень стимулировало. Хотя мы сами понимали, что нужно решать вопрос. Когда уже процесс выплачивания стал стабильным, нам шли навстречу. Предпринимательница

Запаслись терпением и больше чем за год долг погасили.

После вмешательства прокуратуры только за это год, по данным ведомства, 6 с половиной тысяч человек по всей стране получили зарплаты, которые не были выплачены в срок, а это в общей сумме около 15 миллионов рублей. Больше сотни руководителей различных организаций привлечены к административной ответственности - это значит, подобные долги перед работниками за ними замечены не впервые.