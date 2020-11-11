"Незапланированные каникулы" бьют по карману абсолютно всех сфер жизни. В том числе и культурной. Официального карантина в Беларуси нет - опыт прошлого полугодия подсказывает: пережидать в изоляции дорогого стоит. Тем не менее, меры предосторожности приняты - некоторые учреждения переведены "на дистанционку". Другие же окончательно не закрывались, а ситуацию восприняли как возможность - ушли на позитиве не только в онлайн, но экспериментируют с формой и подачей в оффлайне.

Например, Национальный академический драматический театр имени М. Горького - у этой труппы дома ремонт. На время передислоцировались на сцену Дворца профсоюзов и уже сегодня возобновляют показ спектаклей после вынужденного перерыва. Об этом и не только пообщались с заслуженным артистом Беларуси Андреем Душечкиным.



88-й сезон театра им. Максима Горького

Без господдержки смогут выжить театры в Беларуси?





А. Душечкин: Театр - это именно та кафедра, с которой можно сказать миру много добра



По поводу того, что театр - это дом для Вас. И мы сейчас находимся в зрительном зале, и даже у меня ощущение есть, что я у Вас в гостях дома. То, что происходит сейчас у ваших коллег, все это знают. Читают, смотрят новости. Как Вы относитесь к этому, когда смешиваются понятия и когда сцена становится политической ареной? Для Вас это уместно?





А. Душечкин: Творчество и искусство должны быть выше политики