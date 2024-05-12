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"А дяди там" - как маленькая девочка чуть не сдала партизан фашистам
Возле Николаевской церкви в Латыголе мемориальная плита партизанскому батюшке Виктору Бекаревичу. Сельский священник с первых дней войны, когда многих из его прихожан призвали на фронт, стал помогать женщинам - продуктами питания и пастырским словом.
Пастырь отвечал за жителей 25 деревень - столько входило в приход отца Виктора. У самого батюшки было четверо маленьких детей. И это не стало преградой, чтобы спасать и укрывать у себя разведчиков-диверсантов. Когда приезжали полицаи, отец Виктор выдавал их за своих работников.
Протодьякон Георгий Коляда, клирик храма благоверного князя Александра Невского г. Минска:
Он не задавал им лишних вопросов. Они тоже не задавали ничего. Как работники работали. Но он знал, что по ночам они куда-то исчезали, потом появлялись. Он чувствовал, что они связаны с кем-то там. И эти люди связали его с настоящими партизанскими отрядами.
Священник в деревне имел духовную силу и пользовался авторитетом. В годы оккупации часто приходилось быть на лезвие ножа. Как бы ни хотел пастырь, но он обязан был общаться с немецкой администрацией -гражданской и полицейской. И это факт. Отец Виктор, пользуясь своим положением, выписывал пропуска, удостоверения, что тот или иной человек является его прихожанином. Передавал документы партизанам.
Партизаны пришли к отцу Виктору. Покормил он их. И тут немцы подъезжают, стучатся. Куда деваться - на чердак партизан отправили. Лестницу убрали на чердак. И немцы: "Давай, батюшка, угощай". Тут накрыли стол. А маленькая Ира ходит: "А дяди там, а дяди там". Слава Богу, никто этому не придал значения. Эту Ирочку быстрее убрали.
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