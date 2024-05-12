"А дяди там" - как маленькая девочка чуть не сдала партизан фашистам

Он не задавал им лишних вопросов. Они тоже не задавали ничего. Как работники работали. Но он знал, что по ночам они куда-то исчезали, потом появлялись. Он чувствовал, что они связаны с кем-то там. И эти люди связали его с настоящими партизанскими отрядами.