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А. Дзермант о радикальных призывах на улицах Минска
Кто постарше, прекрасно помнит те самые 90-е, когда на улицу страшно выйти и страшно отпустить детей вечером. Так вот накануне люди, которые просто возвращались с работы домой, словно вернулись в то время. Когда вооруженные и экипированные творят, что хотят: останавливают поток машин, жгут покрышки прямо на дорогах, применяют силу и железные прутья. То есть те, кого не устраивает мирный конструктивный диалог, пытаются ввергнуть страну в хаос конфликта любой ценой.
Прячась за спинами пенсионеров днем, выходят с камнями и арматурой - под покровом темноты. Бандиты пытались взять под контроль улицы, говорят политологи.
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