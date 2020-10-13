А. Дзермант о радикальных призывах на улицах Минска

Кто постарше, прекрасно помнит те самые 90-е, когда на улицу страшно выйти и страшно отпустить детей вечером. Так вот накануне люди, которые просто возвращались с работы домой, словно вернулись в то время. Когда вооруженные и экипированные творят, что хотят: останавливают поток машин, жгут покрышки прямо на дорогах, применяют силу и железные прутья. То есть те, кого не устраивает мирный конструктивный диалог, пытаются ввергнуть страну в хаос конфликта любой ценой.