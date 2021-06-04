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А. Дзермант: За экстремистскими Telegram-каналами стоит ясная инфраструктура из спецслужб соседних государств
Интервью вызвало большой интерес у экспертного общества и занимает первое место в трендах YouTube. Откровения Протасевича подтвердило множество догадок. Например, что за разжиганием протестов в Беларуси стоят не обычные люди, а спецслужбы соседних государств и что правительства Польши и Литвы превратились в стервятников, которые готовы разорвать нашу Родину.
Таким мнением в ток-шоу "Будни" в эфире "Альфа радио" поделился научный сотрудник Института философии НАН Беларуси политолог Алексей Дзермант.
За экстремистскими телеграм-каналами, начиная от тех, кто организовывал протесты и заканчивая теми, кто публиковал личные данные силовиков, чиновников, журналистов и всех тех, кто поддерживал законность и порядок в нашей стране, стоят не простые мальчики со светлыми или темными лицами, а вполне ясная инфраструктура из спецслужб соседних государств, а может быть и не только соседних. И мы видим насколько превратились правительства этих государств, назовем их прямо: Польши и Литвы в стервятников, которые готовы были разорвать тело нашей Родины ради своих амбиций, исторических фантомов и ненависти к нашему государству. За такими операциями стоят действительно серьезные люди с четкими планами. Протасевич рассказал, что они были пешками, как он сказал "солдатами" информационной войны, его даже не пускали на порог каких-то кабинетов. И на самом деле за очень смешные деньги он этим занимался, зная немножко эту сферу и бюджет. Это просто копейки, за которые он купился и сломал себе жизнь.
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