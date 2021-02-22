А. Гаспарян: итог переговоров в Сочи - окончательное списание оппозиции на историческую свалку

Встреча двух президентов в Сочи еще раз подтвердила высокий уровень стратегического партнерства между Россией и Беларусью. Такое мнение нашему каналу озвучил и известный российский журналист Армен Гаспарян. Наши страны, несмотря на активные попытки по внутриполитическому раскачиванию и негативные последствия пандемии, смогли сохранить механизмы взаимовыгодного партнерства и интеграции.



Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия): "Естественно, прошлый год был адским совершенно. Потому что, во-первых, пандемия коронавируса очень сильно повлияла на все процессы в России и Беларуси, плюс рецессия мировой экономики. А Беларусь, как и Россия, она интегрирована в мировую экономику, плюс социальные потрясения со всеми этими выходками белорусской оппозиции, но интеграционные процессы продолжаются.

