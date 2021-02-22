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А. Гаспарян: итог переговоров в Сочи - окончательное списание оппозиции на историческую свалку
Встреча двух президентов в Сочи еще раз подтвердила высокий уровень стратегического партнерства между Россией и Беларусью. Такое мнение нашему каналу озвучил и известный российский журналист Армен Гаспарян. Наши страны, несмотря на активные попытки по внутриполитическому раскачиванию и негативные последствия пандемии, смогли сохранить механизмы взаимовыгодного партнерства и интеграции.
Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия): "Естественно, прошлый год был адским совершенно. Потому что, во-первых, пандемия коронавируса очень сильно повлияла на все процессы в России и Беларуси, плюс рецессия мировой экономики. А Беларусь, как и Россия, она интегрирована в мировую экономику, плюс социальные потрясения со всеми этими выходками белорусской оппозиции, но интеграционные процессы продолжаются.
Вы знаете, мне кажется, что главный итог сегодняшних переговоров Президента Беларуси и Президента России - окончательное списание на историческую свалку так называемой белорусской оппозиции.
Есть две страны, составляющие Союзное государство, есть заявления А. Г. Лукашенко на последнем Всебелорусском народном собрании. Я так надеюсь, что до Запада они дошли, они смогли перевести стенограмму выступления, Путин также об этом много раз говорил. Поэтому Россия и Беларусь идут своей дорогой, не обращая внимания на весь этот гвалт".
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