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А. Гаспарян о действиях Польши в отношении мигрантов
Существуют ли базовые ценности в Европе и по какую сторону границы осталась человечность - своим мнением поделился известный российский журналист Армен Гаспарян.
Как можно относиться к людям, которые в ноябре, когда на дворе прохладно (назовем это так) и люди ночуют на земле, собираются вот этих людей обливать водой из водометов? Как к этому вообще может относиться любой человек? Я, мягко говоря, нахожусь в шоке от этого. Приходит новость о том, что поляки против этих мигрантов применили какие-то химические средства. Тут надо перекреститься, что у поляков нет ядерной бомбы - они бы уже, наверное, скинули бомбу на этих несчастных людей. Это же полный беспредел какой-то творится! Ну даже не пахнет никакой демократией! Беларусь все что может для них сделала, Беларусь их приютила. Беларусь делает все от нее зависящее.
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