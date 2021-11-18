А. Гаспарян о действиях Польши в отношении мигрантов

Как можно относиться к людям, которые в ноябре, когда на дворе прохладно (назовем это так) и люди ночуют на земле, собираются вот этих людей обливать водой из водометов? Как к этому вообще может относиться любой человек? Я, мягко говоря, нахожусь в шоке от этого. Приходит новость о том, что поляки против этих мигрантов применили какие-то химические средства. Тут надо перекреститься, что у поляков нет ядерной бомбы - они бы уже, наверное, скинули бомбу на этих несчастных людей. Это же полный беспредел какой-то творится! Ну даже не пахнет никакой демократией! Беларусь все что может для них сделала, Беларусь их приютила. Беларусь делает все от нее зависящее.

Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия)