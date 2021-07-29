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А. Гаспарян об украинской гуманитарной помощи для Литвы
Накануне продолжение получила знаменитая история с проволокой, которой не хватило Литве для так называемого забора на границе с Беларусью. Свою посильную "колючую" помощь предложил Киев. Такая гуманитарка просто не могла остаться незамеченной. Мнение известного российского журналиста Армена Гаспаряна.
Кабинет министров Украины одобрил решение Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи в виде колючей проволоки. Литва все никак не может стену достроить на границе с Беларусью, вот Украина помогла. Это идеальное соответствие государства и той гуманитарной помощи, которую это государство способно кому-то оказать: колючая проволока, ничего другого нет. А еще 30 лет назад Украина была в десятке стран Европы по промышленному потенциалу, от того осталась только колючая проволока.
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