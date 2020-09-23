А. Гаспарян: Захотели и разбежались, никакой ответственности перед людьми эта публика не испытывает

Тем меньше стоят заявления тех, кто покидал родину ночью, спешно, а теперь больше говорит на английском, нежели на своем родном. Согласитесь, не им оттуда что-то о наших внутренних делах, нашем выборе и нашем сегодняшнем праздничном дне вещать.

Как говорил Станиславский, не верю. Не верит и российский журналист, историк Армен Гаспарян.



