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А. Гаспарян: Захотели и разбежались, никакой ответственности перед людьми эта публика не испытывает

Тем меньше стоят заявления тех, кто покидал родину ночью, спешно, а теперь больше говорит на английском, нежели на своем родном. Согласитесь, не им оттуда что-то о наших внутренних делах, нашем выборе и нашем сегодняшнем праздничном дне вещать.
Как говорил Станиславский, не верю. Не верит и российский журналист, историк Армен Гаспарян.

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