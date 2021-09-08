3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Глаз: Граница для нас - линия сотрудничества, а не разногласий
"Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно в отношении нелегальных мигрантов в отличие от европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия", - отметили в МИД Беларуси.
Сегодня в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства ЕС.
Именно белорусская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь беженцам, которых не хотят принимать в нарушение своих международных и национальных обязательств сопредельные страны. Беларусь готова и дальше следовать этой линии, заявил Анатолий Глаз.
Читать также:
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов