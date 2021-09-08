А. Глаз: Граница для нас - линия сотрудничества, а не разногласий

Сегодня в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства ЕС.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси