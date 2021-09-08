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А. Глаз: Граница для нас - линия сотрудничества, а не разногласий

"Беларусь выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно в отношении нелегальных мигрантов в отличие от европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия", - отметили в МИД Беларуси.

Сегодня в МИД Беларуси состоялась рабочая встреча с сотрудниками представительства ЕС, на которой обсуждались вопросы, связанные с ситуацией на границе. Мы рассматриваем это так. В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного заявления представительства ЕС.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Именно белорусская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь беженцам, которых не хотят принимать в нарушение своих международных и национальных обязательств сопредельные страны. Беларусь готова и дальше следовать этой линии, заявил Анатолий Глаз.

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