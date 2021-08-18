А. Грозин: Страны постсоветского пространства могут стать транзитной территорией для беженцев из Афганистана

Европейская пресса уже переполнена апокалиптическими текстами по поводу того, что миллион приедет афганских беженцев или 2 миллиона в страны ЕС. Они сейчас там соревнуются в оценках того, сколько же афганцев окажется в ближайшее время на территории ЕС. Наши страны в этом плане рискуют, что через транзитную территорию могут потянуться если не миллионы, то десятки тысяч людей. Что это будут за люди, сказать сложно, потому что кто-то из них работал с американцами, кто-то просто хочет уехать в ЕС, кто-то имеет террористические устремления. И отфильтровать, и проверить всех этих людей физически очень сложно. То есть, они могут создать угрозу и нам не только как территории транзита, но и просто попытаться перенести радикальные идеи не только на территорию Центральной Азии, но и всех постсоветских стран. Это касается и Кавказа, и России, и стран Восточной Европы.

Андрей Грозин, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН