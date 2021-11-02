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Анатолий Исаченко 2 ноября проведет прямую телефонную линию

Парламентарии и представители госорганов продолжают работу с гражданами. Сегодня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00.

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