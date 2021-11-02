А. Исаченко: Прямые линии - эффективный способ коммуникации граждан и власти

Прямые телефонные линии - эффективный способ коммуникации граждан и власти. Таким мнением сегодня поделился зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время приема звонков. Вице-спикер подчеркнул, что диалог с людьми и решение их проблем - первоочередная задача для всех госслужащих. А прямые линии зарекомендовали себя как удобный и быстрый способ обращения. Люди могут дозвониться из любых регионов. Сегодня вопросы поступали разные по масштабу и по тематике: от личных проблем, ЖКХ, земельных вопросов до предложений по внесению изменений в законодательство.



Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Такая форма работы с населением, которая есть в Республике Беларусь, имеет положительный эффект. Самое главное, что работают все - от председателя райисполкома до правительства. Депутаты различных уровней встречаются с населением. Мы работаем все вместе на один результат, чтобы как можно больше людей, обратившихся к нам, получили положительное разрешение того или иного вопроса.