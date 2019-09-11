А. Исаченко рассказал о планах по возведению новых кварталов в городах-спутниках

Обсуждали на встрече и будущее строительного комплекса. Сейчас корректируются планы по возведению новых кварталов в городах-спутниках.



Например, в Руденске планируют построить не менее 6 многоэтажных домов. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.



Особые планы по благоустройству Смолевичей. Это развитие инфраструктуры, открытие новых производств, строительство жилья. Спрос на первый экспериментальный дом на 200 квартир превысил предложение почти в 10 раз.



Особое внимание и реконструкции местных автодорог в Минской области. Ежегоднообновляют до 9 процентов трасс, это около 400 километров. Но такие темпы недостаточны для быстрой модернизации. Руководство области будет привлекать займы от международных финансовых структур.



